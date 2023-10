Slovenska vplivnica povila sinčka (FOTO)

Slovenska igralka, manekenka in vplivnica Kaja Vidmar in njen partner, nekdanji hrvaški reprezentant in nogometaš Šime Vrsaljko sta sporočila, da sta se razveselila drugega otroka. Par je veselo novico delil na instagramu. Kaja je namreč objavila fotografijo, na kateri so Šime, njihova enoletna hčerka Viktorija in sinček. »Moj svet,« je na kratko ob fotografiji napisala Kaja. Pri tem imena otroka ni razkrila.

Pod srcem je nosila dečka. FOTO: Instagram

Da sta par, sta razkrila, ko je bila Kaja prvič noseča

O vezi Kaje in Šimeta se je začelo v javnosti pisati februarja lani. Kaja je bila takrat že visoko noseča, v medijih pa se je začelo šušljati, da bi bil lahko prav Vrsaljko oče.

Kaja, ki že nekaj časa živi in dela v tujini, v Španiji pa je spoznala očeta svojih otrok, ima še leto in pol staro hčerkico Viktorijo, nekdanji hrvaški reprezentant pa ima iz prvega zakona petletnega sina Bruna.