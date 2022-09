Slovenko zvabil v posteljo, zdaj pa takole: Jaz sem slab fant

Pisali smo že, da se je Ljubljančanka Urša Škofic v srbski resničnostni oddaji Zadruga 6 predala strastem vsem na očem. V posteljo je skočila z bosanskim vplivnežem Bilalom Brajlovićem, znanim kot Lil Bronks, ki jo je začel poljubljati in slačiti. Urša se je sprva še branila, nato pa popustila in se odločila za »strastno oralno zadovoljevanje«, so poročali srbski mediji.

Brajlović je dan, dva po dogodku za oddajo komentiral odnos z Uršo. »Moram povedati, da mi je od vseh sotekmovalk najbolj všeč Urša, a ne vem, kako naj se v tej zgodbi vedem. Nekaj imava, a bova še videla, kaj je to. /.../ Ona je prijetno dekle in tak moram biti tudi jaz z njo. Ali bova skupaj, pa še ne vem. Moram pa povedati, da sem slab fant, in upam, da je ne bom prizadel.«

Parček si sicer tudi čez dan izkazuje naklonjenost, zato so vse glasnejša namigovanja, da se je Urša zaljubila. Urša je pred vstopom v Zadrugo v predstavitvenem spotu povedala, da ne namerava imeti spolnih odnosov pred kamero, toda po treh dneh je že pristala s sotekmovalcem v postelji. Oglasil se je tudi njen oče, ki je bil nad njenim obnašanjem vidno razočaran.