Slovenijo bodo očistili s supi

Supanje je v zadnjih letih tudi pri nas postalo priljubljen šport, velik promotor te rekreacije pa je tudi ekipa Bananaway, ki organizira veslaške izlete po vsej Sloveniji in zamejstvu, po drugi strani pa svoje aktivnosti prepleta z ekološkimi sporočili. Projekt #SupportCleanWaters, pod okriljem katerega izvajajo čistilne akcije na supih in ozaveščajo javnost o skrbi za čistočo voda in nabrežij, so kot družbeno angažiran projekt, vreden podpore, prepoznali tudi pri Merkur zavarovalnici. K sodelovanju so pritegnili še Ekologe brez meja in nastala je vseslovenska pobuda Supanje z namenom – Ker sem čudež življenja.

V letu 2022 bodo izvedli serijo čistilnih akcij na supih, s katerimi bodo očistili slovenske reke, jezera in morja. Za uverturo pa so že minuli petek izvedli pilotni projekt na odseku Save med Trbojami in Kranjem. Če je merilo uspešnosti akcije količina nabranih smeti, je bila ta žal uspešna. Na dolgi rok pa si vsi vpleteni želijo, da bi s čistilnih regat kdaj prinesli tudi kakšno prazno vrečo za smeti. Prvi akciji Supanje z namenom – Ker sem čudež življenja na Savi so se pridružili tudi skakalec Cene Prevc, komik Andrej Težak - Tešky, pevka Stella, pisateljica Maja Monrue in akrobat Filip Kržišnik.