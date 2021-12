Slovenci v hrvaških talentih spravili na noge vso dvorano (VIDEO)

Slovenska skupina štirih Štajercev je po avdicijskem nastopi pred dobrim dvema mesecema sinoči nastopila še v polfinalni oddaji hrvaških talanetov. Z miksom hitov so v polke preoblekli hite Eda Sheerana, Petra Graše, Oliverja Dragojeviča ter Tonyja Cetinskega in Toše Proeskega in spravili na noge gledalce. Žiranti so jim navdušeno čestitali za nadgradnjo nastopa.

»Nadgradili ste svoj nastop! Tako ste zabavni! Ko pridem v Slovenijo, bom prišla na vaš koncert!« je bila ponovno navdušena velika zvezda Maja Šuput, ki nad Polkaholiki ni skrivala velikega navdušenja. Tako nad izborom pesmi, izvedbo in pristopom, koreografijo. Ponovno se je čudila nekaterim stvarem, ki so jih Polkaholiki izvedli med samim nastopom.

Edini, ki je Polkaholikom na prvi avdiciji namenil dvom, igralec Janko Popović Volarić, je tokrat fante pospremil s pohvalo tako na petje, kot izvedbo in povedal, da so unikatni.

Operna pevka Martina Tomšić, je fantom na avdiciji povedala, da so nekaj posebnega in navdušeno komentirala, kako genijalen je tisti, ki jih je spravil skupaj. Tokrat je pohvalila, da so bili še bolj zabavni in da je prav da so nadaljevali svojo pot in nadgradili polke, čeprav so ji bili glasbeno še bolj všeč prejšnjič, s čimer pa se absolutno ni strinjal četrti žirant Davor, ki je ponovno izrazil svoje navdušenje nad mladimi fanti.

Polkaholiki so na Hrvaškem pravi zvezdniki. FOTO: Neo Visuals

Maja Šuput je ob razglasitvi treh finalistov, ki jih na hrvaškem določa izključno žirija, priznala, da so se okoli ene točke resno sporekli. Čeprav Polkaholikom ob množici izjemnih talentov in dveh »zlatih gumbov« preboj v superfinale ni uspel, so fantje ponosni in navdušeni

»Ko smo videli, da smo v polfinalu skupaj n z desetimi odličnimi točkami, z dvema zlatima gumboma, s fascinantnimi gibalnimi točkami, smo vedeli, da je za nas že nastop v polfinalu na največjem televizijskem odru na hrvaškem, več kot zlato in velika zmaga za nas in smo bili zato popolnoma sproščeni in brez pričakovanj,« so Polkaholiki dodali po nastopu.

»To je bila nepozabna dogodivščina! Vrtiljak čustev! Kakšna izkušnja, prekrasna ekipa, ki ustvarja oddajo je poskrbela, da si bomo sodelovanje na Supertalentu zapomnili za zmeraj. Dobivamo čestitke, povabila na nastope in tv oddaje po Hrvaški, v Sloveniji pa ponosno spremljajo in nam čestitajo za pogum in promocijo naše polke. Prekrasna izkušnja,« je komentiral Matic, Peršuh harmonikar Polkaholikov.

Polkaholiki so sicer z več kot milijon dvestotisoč ogledi tudi daleč najbolj gledan glasbeni nastop vseh avdicij letošnje sezone hrvaških talentov. Nekaj dni nazaj so svoje sledilce razveselili z novim hitom Lučke v duetu z bratoma BQL in seveda z novico, da so postali polfinalisti in da bodo nastopili v nedeljski oddaji.