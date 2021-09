Slovenci na hrvaških talentih šokirali s polko

Ob ritmih polke je priljubljena hrvaška pevka Maja Šuput celo zaplesala. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Da se bodo ljudje tako odzvali na naš nastop, si nismo predstavljali niti v najbolj norih sanjah.

V nedeljo se je tako kot v Sloveniji tudi na Hrvaškem začel predvajati najbolj gledan šov. Hrvaška različica talentov se imenuje Supertalent, ob gledanju prve oddaje pa so mnogi slovenski gledalci doživeli šok, ko so na odru zagledali izjemno priljubljeno mlado skupino Polkaholiki, ki je v dveh letih doživela in požela več uspehov kot številni v vsej karieri. A to jih ni spremenilo, ostali so skromni in še vedno razmišljajo, kako čim več mladim predstaviti harmoniko in polke ter jih navdušiti zanje.V Sloveniji navdušujejo, kjer koli se pojavijo, in tudi Hrvaška jih je s polka verzijami hitovin drugih že dodobra spoznala. Toda zdaj so se odločili, da se pokažejo v največjem hrvaškem šovu za talente. V zgolj desetih sekundah je bila vsa dvorana na nogah, žirantje so obstali odprtih ust, se trudili z našimi fanti pogovarjati po slovensko, se navduševali nad polko in pokazali veliko navdušenje nad mladimi Štajerci. Dejstvo, da je Polkaholikom uspelo tako hitro spraviti dvorano na noge, je ena od žirantk,, sredi pesmi komentirala z besedami: »Je to mogoče?«V slovensko polko so tokrat oblekli enega največjih hrvaških hitov Drugi joj raspliće kosu, ki ga prepeva legendarni. »Noro! Presrečni smo! Težko je bilo zase obdržati skrivnost toliko časa in veseli smo, da smo imeli pogum in se odločili, da se predstavimo s slovensko polko na največjem odru na Hrvaškem. Šokirani smo bili nad takim odzivom. Ker v Sloveniji uspešno gradimo glasbeno zgodbo, priznamo, da smo imeli precej strahu, ko smo se prijavili na hrvaške talente. Ampak je bil naštako prepričljiv, prigovarjal nam je, naj verjamemo vase, da zmoremo in naj zaupamo vase. In smo zbrali pogum,« po nastopu na Hrvaškem pravijo fantje iz Polkaholikov.Pohvalili so ekipo, ki ustvarja šov, ob tem pa so dodali, da so navdušeni in presrečni, da lahko živijo svoje sanje. »In seveda da slovensko polko združujemo z uspešnicami, ki jih pozna cela Hrvaška. Da pa se bodo ljudje tako odzvali na naš nastop, si nismo predstavljali niti v najbolj norih sanjah,« so iskreni. S simpatično polomljeno hrvaščino, energičnim nastopom in glasbenim pristopom so v trenutku preplavili tudi družabna omrežja na Hrvaškem in v medijih. Priljubljena pevka Maja Šuput, ena izmed žirantov, je s fanti spregovorila v slovenščini, ob tem pa je poudarila, da takšno samozavest in energijo premorejo le Slovenci. Za izjavo smo poklicali tudi Raaya, ki je prav tako v zakulisju s tremo spremljal varovance.»Ponosen sem. Na to, da so si fantje upali, oblekli 'jajca', kot se rad pošalim z njimi, in pokazali, da so iz pravega testa. Vedel sem, da bodo, če bodo takšni, kot so, navdušili. In prav to se je zgodilo. Prišli so naprej, zdaj pa še čakamo na dan, ko bomo navijali za to, da se prebijejo v polfinale hrvaških talentov,« je še povedal mentor, ki verjame, da bodo njegovi varovanci znova navdušili pri sosedih.