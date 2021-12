Polkaholikom uspel neverjeten preboj

Trenutno najbolj vroča slovenska narodno-zabavna glasbena skupina je sporočila veselo novico. Potem ko so Polkaholiki septembra navdušili z nastopom na avdiciji hrvaških talentov, so po več tednih čakanja naznanili, da jim je uspel veliki met in so se prebili na polfinalni oder, kjer bodo nastopili jutri.

Polkaholiki so na Hrvaškem pravi zvezdniki.

Več kot milijon ljudi si je v dobrem mesecu ogledalo njihov nastop na avdiciji hrvaških talentov, kjer so navdušili s polka priredbo Miša Kovača Drugi joj raspliče kosu.

»Za nas je uvrstitev na veliki polfinalni oder že zmaga. Pripravljamo presenečenje, zagotovo pa bomo med bolj sproščenimi, saj nam je jasno, da med desetimi izjemnimi polfinalisti, ki se vsak teden predstavljajo, težek boj in da je nastopiti v najbolj gledani oddaji na Hrvaškem na velikem polfinalnem odru, s polko, naša zmaga,« so ponosno naznanili in komentirali veliki preboj.

Fantje pa svojih oboževalcev niso razveselili zgolj s svojo uvrstitvijo v polfinale, temveč so sporočili še, da so z duom BQL, ki ga zastopata Anej in Rok Piletič, posneli pesem in videospot.

»Prijatelji in sodelavci smo že dve leti pri naši ekipi Raay Music. Z Anejem sva imela pesem Lučke že nekaj časa pripravljene za zimsko-praznični hit. Potem pa sva ga enkrat zaigrala Polkaholikom, poskusili smo ga zapeti skupaj, in tako se je rodila ta kombinacija. V teh časih je nekaj najlepšega povezovanje,« pravita mlada Korošca.