Sledilka Rebeko Dremelj spravila čez rob: Nekateri ne vidijo meter od svojega nosu

Rebeka Dremelj si je te dni z družino privoščila dopust v Grčiji in seveda se od tam javlja s čudovitimi posnetki in fotografijami. Ob to pa se je obregnila ena izmed sledilk, češ da naj ob objavi svojih afnarij z vsega sveta pomisli na otroke in družine, ki si takšnih počitnic ne morejo privoščiti.

Dremljeva se je na provokacijo odzvala z zapisom na Instagramu. Sledilki je svetovala, naj najprej zamenja svojo naslovno fotografijo, ki prav tako kaže peščeno plažo, in naj tudi sama pomisli na vse otroke, ki si ne morejo privoščiti morja. Povedala je še, da ne skoči na vsako provokacijo, ampak tokrat pa da res ni mogla ostati tiho. Spomnila je na svojo dobrodelnost in na to, koliko otrok je prav zaradi nje videlo morje in uživalo v brezskrbnih morskih radostih. Vsem je še zaželela lepo poletje in svetovala, naj zapustijo njen profil, če jih motijo morske fotografije, ker ji bo še kar nekaj na njenem zidu.