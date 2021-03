Slavni slovenski frizer ne more verjeti, kaj se je zgodilo in ponuja nagrado

Tisto ali tistega, ki mi je priskrbel in poslal članek, sem sklenil povabiti v svoj frizerski salon.

Sicer ni pevec, igralec ali športnik, še najmanj politik, a jekljub temu znano ime v Sloveniji in tujini. Osemindvajsetletni mladenič je frizerski mojster, ki mu je uspel veliki skok v tujino. Med drugim je namreč pričeske urejal nekaterim od najbolj znanih obrazov na svetovni estradni sceni.inso le nekatera slovita imena, ki so svoje lase prepustila slovenskemu ustvarjalcu.O Louiju smo pred kratkim pisali v Slovenskih novicah, a ker je bil na dan izida Loui odsoten oziroma v tujini, je šele pozneje izvedel, da je bil članek o njem objavljen. Medijske objave o sebi zbira in shranjuje, brez zadnje pa je ostal. Oziroma vsaj mislil je tako. Spraševal je znance in prijatelje, ali bi kdo utegnil še imeti izvod tistih Slovenskih novic, a žal brez uspeha. Potem je naključje hotelo, da se mu je nasmehnila sreča. Nekaj dni po njegovi vrnitvi domov je prejel kuverto, v njej pa je bil članek, ki ga je iskal.»Ne vem, kdo mi ga je poslal. Tudi tega ne, zakaj sem ga prejel po pošti. Morda je kateri od znancev in prijateljev, ki sem jih spraševal, povprašal tudi koga drugega in se je na koncu našel izvod. Kakor koli, res sem vesel. Na žalost se pošiljatelju nisem mogel zahvaliti, ker ne vem, kdo je. Na kuverti namreč ni nobenega naslova, od koga je, le moj naslov kot prejemnik,« pravi mladi frizerski mojster. K članku je bil priložen le listič z napisom lep pozdrav in tremi narisanimi srčki, kar zveni tudi malce skrivnostno. Ker Loui ne ve, komu gre zasluga za prejeto pošto, in ker se svojemu dobrotniku oziroma dobrotnici ne more zahvaliti, se je domislil drugega načina.»Tisto ali tistega, ki mi je priskrbel in poslal članek, sem sklenil povabiti v svoj frizerski salon. Naj se ob priliki oglasi in mu zastonj uredim pričesko,« se smeji in vabi prek Slovenskih novic.