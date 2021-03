Slakonjo cenzurirali zaradi politika

Klemen je znan kot odličen imitator tako domačih kot tujih znanih osebnosti. FOTO: PLANET TV

Ko sem se zagledal v ogledalu v dvigalu, sem skoraj padel ven.

Voditelj šova Kdo si ti? Zvezde pod maskovsako oddajo pospremi s priredbo kakšne znane slovenske pesmi, lotil se je nesojene evrovizijske pesmi Voda, s katero je lani na Emi zmagala, nazadnje pa je priredil tudi uspešnicoTo mi je všeč.Ker nastopajoči znani obrazi v šovu nosijo tako dovršene maske, da jih ne bi prepoznala niti lastna mati, smo pri Klemnu preverili, ali je tudi sam kdaj imel masko, v kateri je bil resnično neprepoznaven. »Ko sem bil namaskiran v nekega politika, nisem prepoznal samega sebe,« je povedal voditelj in šaljivo dodal: »Ko sem se zagledal v ogledalu v dvigalu, sem skoraj padel ven.«Voditelj, ki je v svoji karieri imitiral že številne zvezdnike in politike, se je v enega od politikov preobrazil pred leti v parodiji pesmi Gangnam Style. Tri leta po izidu videospota je v nekem intervjuju dejal, da so ga ravno zaradi tega njegovi delodajalci na nacionalki cenzurirali.»V bistvu se je to zgodilo samo enkrat. Ko sem omenil določenega politika, vsi vemo, o kom govorim (smeh), so se takoj začele težave na RTV. Kadar koli so se omenjali drugi, ni bilo težav, ko pa se je omenil določeni politik, je postal velik problem, in so se odločili, da bodo cenzurirali,« je brez dlake na jeziku priznal Slakonja.