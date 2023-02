Sladko odprtje zimske plaže: znani Slovenci so ga pekli

Če česa, Kranjski Gori ne moremo očitati, da se ne razvija. Potem ko je revitalizirala slikovito jezero Jasna (in to na Koroškem počne tudi z Ivarčkim jezerom), je ekipa agencije Collegium Mondial Travel letos prevzela v upravljanje tudi osrednji objekt ob kranjskogorskem smučišču. Ošarija – Zimska plaža stavi na razigrane apres ski zabave, slovenski jedilnik chefa Matjaža Cotiča in romantične večerje ob smučišču.

Gostje sobotnega otdprtja so lahko preverili vse, le večerno romantiko je zamenjala zabava z Zvito feltno, ki se je zavlekla pozno v noč in ob Oštariji napolnila še prostor ob izteku smučišč. Čez dan pa so prisotne zabavali tudi znani obrazi, ki so se pomerili v peki šmorna.

Bolj kot tekmovanju je bilo vse skupaj namenjeno druženju in zabavi, strokovna žirija, ki bi morala oceniti spečene sladice, pa je bila tako nezbrana, da so vse šmorne še pred njo pohrustali navijači. Kar je dober znak, da nihče od prisotnih s svojimi kuharskimi sposobnostmi ni razočaral.