Skupina Flirrt: Če si greš prijetno na živce, je to pravi recept (VIDEO)

Rok Lunaček, pevec skupine Flirrt in klaviaturist Matjaž Ravnikar sta tokrat sedla pred mikrofon in razkrila marsikatero podrobnost s številnih nastopov priljubljene skupine. Na mizo sta postavila mrzlo pico, ker jih je močno zaznamovala v letih koncertiranja in se je velikokrat znašla v zaodrju. »To je del prehrane vsakega glasbenika, ali suhi čevapčiči ali suha pica, midva sva prinesla pico,« sta v smehu povedala Rok in Matjaž. To je bilo prvič, da so gostje prinesli hrano, ki je na koncu pogovora tudi odslužila svoj namen. Beseda je naprej nanesla na poklicno pot klaviaturista Matjaža Ravnikarja, ki je doktor farmacije in poučuje na fakulteti. Dva popolnoma različna svetova, ki mu zagotavljata ravnovesje. Pa ga študentke kdaj prosijo za brezplačne vstopnice? »Ko sem bil mlajši sem od študentk dobival kakšna sporočila, srčke in telefonske številke. Zdaj pa mi povejo, da jih njihove mame poslušajo.«

Zanimivi odnosi znotraj skupine

Skupina je doživljala svoje vzpone in padce, zadnja leta pa so našli recept za srečo in uspeh. Pri tem so nesporno pomembni tudi odnosi znotraj skupine, ki jih člana opišeta takole: »Če z nekom preživiš toliko časa, se moraš nekako dobro razumet,« pove Matjaž. »Če si greš pa z nekom prijetno na živce, je to pravi recept,« doda pevec in avtor številnih uspešnic Rok Lunaček. Ravno zdaj se imajo najlepše in so kot skupina v najboljši formi, saj se imajo res dobro na nastopih in ponosni so, da se tako dobro razumejo med seboj. Svojim oboževalcem pa so ravno v teh dneh predstavili novo pesem z naslovom Ostani za vedno, ki je ponovno oda ljubezni.

Prav te dni predstavljajo novo pesem Ostani za vedno. FOTO: Marko Feist

Zastrupitev s hrano in padanja z odra

V vseh teh letih in številnih nastopih se ja nabralo kar nekaj bizarnih dogodivščin, ki se jih fantje radi spomnijo. Zaradi ljubosumja so ostali zaklenjeni v zaodrje in so se komaj prebili do odra, nekoč pa so se celo zastrupili s čevapčiči in pot domov je bila zelo zanimiva. »Zgodilo se je že vse živo od padanja z odra pa do dogodkov, ki niti niso za v eter,« nam je zaupal Rok. »Enkrat so nas hoteli pretepsti, zaradi ljubosumja in smo ostali zaklenjeni v kombi in so nam razbili stekla.« O številnih dogodivščinah z odra in pod njim smo spregovorili v novem ŠOKkastu.

