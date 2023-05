Škufca zamenjal Čakarmiša

Po trinajstih letih in osmih sezonah se je Branko Čakarmiš, generalni direktor podjetja Pro Plus, strah in trepet mnogih talentov, a hkrati najbolj priljubljeni žirant marsikaterega gledalca POP TV, poslovil od svojega žirantskega stolčka. Oddaja Slovenija ima talent, ki se na male zaslone vrača to jesen, je tako dobila novega žiranta. To je postal plesalec in sodnik plesnega šova Zvezde plešejo Andrej Škufca. Žirantski stolček mu nikakor ni neznan, saj je bil že sodnik v šovih Zvezde plešejo in Znan obraz ima svoj glas. Sam v smehu pravi, da je sedaj dosegel »sveto trojico oddaj«.

Čakarmiš se je poslovil od oddaje, Lado Bizovičar, Marjetka Vovk in Ana Klašnja pa so se razveselili novega žiranta.

Če je v preteklosti neusmiljeno sodil profesionalcem, je tokrat pred njim popolnoma nov izziv. Nikoli namreč ne vemo, kdo bo stopil na oder Slovenija ima talent in kakšen talent bo pokazal. Bo njegova vloga zato težja? »Ne vem, kaj lahko sploh pričakujem. Definitivno bo vse drugače, saj gre za popolnoma drugačen tip oddaje in nastopajočih. Če sem iskren, tudi mene zanima, kako bom odreagiral na vse skupaj,« je iskren Andrej Škufca, ki se že veseli prvih avdicij, kjer bo prvič stopil v novo vlogo.

Škufca se veseli novosti in se zaveda, da je pred njim težka naloga, saj je šov Slovenija ima talent eden najbolj priljubljenih. »Iščem talent, ki se me bo najbolj dotaknil. Ker pri tej oddaji gre bolj za čustva kot kaj drugega. Talent je nekaj, kar lahko natreniraš, ampak te lahko pusti hladnega. Mislim, da je bistvo te oddaje, koliko se dotaknemo drug drugega. Kdo ima tisti X-faktor,« pojasnjuje Škufca, ki sicer velja za strogega žiranta. Tistega, ki ga večina želi najbolj navdušiti. Pojasnjuje, da je to zato, ker je zelo strog tudi sam do sebe, in doda: »Ampak sem pa tudi prijazen, tako da je odvisno od njih, kaj bodo potegnili iz mene.«