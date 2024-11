Skesani Tim o aferi z Nušo v Kmetiji: Moja punca bo to verjetno težko razumela (FOTO)

Letošnja sezona Kmetije se počasi bliža koncu, tekmovalcem pa bodo zadnje dni na posestvu popestrili tudi obiski družinskih članov in prijateljev.

V zadnji oddaji je obisk bližnjih dočakal tudi Tim Novak. Sprva je bil razočaran, ker med njimi ni bilo njegove partnerice Tine, saj je imela v tem času službene obveznosti. Prav obisk bližnjih pa je v Timu vzbudil strašno krivdo, ker se je v šovu zapletel z Nušo Šebjanič.

Tim je sicer dejal, da sta z Nušo preživela skupaj le eno noč. Svoje grehe je priznal tudi očetu. »Sem pa tudi nekaj za***** tukaj na kmetiji. En večer smo pili, tukaj pa je bila ena Nuša. Ona je bila nekak precej zatreskana vame ... potem je ona itak šla domov. Ampak potem sem začel razmišljati, kakšen butelj sem,« je dejal in dodal, da ga skrbi, kako bo njegova Tina to razumela. Oče mu je odgovoril le, da bosta morala to sama reševati.

Zaupal se je očetu. FOTO: Pop TV

»Tega ne moreš kar tako oprostiti«

»Zakaj sem bil takšna budala? Moja punca bo verjetno težko razumela to situacijo tukaj notri. Je zelo razumljiva in super, ampak tega ne moreš kar oprostiti,« je v izjavi še dejal Tim. Poudaril še, da sicer ni tak človek, da bi se zapletal z drugimi dekleti, ampak da je situacija v šovu izredno težka.

Tima je še dodatno ganilo pismo partnerice Tine, v katerem mu je izlila čustva in mu dala vedeti, da ji pomeni vse na svetu. "Bolj ko to berem, čedalje bolj me grize dejstvo, da sem nekaj imel z Nušo, zelo sem razočaran nad samim seboj."