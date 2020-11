Sestra objavila vročo fotografijo Melanie Trump (FOTO)

, dve leti starejša sestra prve dame ZDA, se zelo redko pojavlja v javnosti. V približno 3,5 leta, ki jih je Melania preživela v Beli hiši, se ni niti enkrat pojavila ob svoji sestri, je pa nekoliko zgovornejša na spletnih omrežjih, kjer objavlja izključno fotografije iz svoje mladosti in fotografije svojih starševinTokrat je Ines obujanje spominov odneslo nazaj v začetek 80. let prejšnjega stoletja, ko je bila Melania stara 13 let, a je že kazala željo po tem, da bi postala manekenka. »Melania je bila model, jaz pa fotografinja,« je Ines zapisala ob fotografiji sestre, ki je v kopalkah pozirala na skali ob morju. Kot je znano, je Melania v mladosti sodelovala na različnih lepotnih tekmovanjih, nato pa jo je manekenska pot odpeljala v Pariz in kasneje v New York, kjer je spoznala svojega bodočega moža in predsednika ZDAInes je v New Yorku živela blizu zakoncev Trump, ki sta si dom ustvarila v Trumpovi stolpnici, Donald pa naj bi jo tudi vpeljal v poslovni svet.Preberite tudi: