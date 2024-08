Šeškov svak v Kmetiji, s kmečkimi opravili se bo srečal prvič (FOTO)

V 11. sezoni priljubljenega šova Kmetija, ki ga bodo na malih zaslonih začeli predvajati na prvi šolski dan, bomo lahko letos gledali kar več starih obrazov, ki so se v tem ali onem šovu že potegovali za glavno nagrado. Stari znanec je tudi 27-letni Ljubljančan Boris Vidović, brat Anite Vidović, srčne izbranke slovenskega reprezentanta in enega vidnejših nogometašev v zadnjem obdobju Benjamina Šeška.

Je nekdanji profesionalni nogometaš. FOTO: PLANET TV

Boris, ki se ukvarja z nogometom in manekenstvom, zase pravi, da je izjemno ekipni človek, zato mu delo v skupini ne bo predstavljalo težav. Je komunikativen, iskren, spoštljiv, zabaven, rad spoznava nove ljudi, prisega na pozitivno energijo in smeh. S kmečkimi opravili se bo srečal prvič, a se ničesar ne boji, čeprav nima pojma o kmetiji in nikoli ni skrbel za nobeno žival. »V meni je nič odstotkov kmeta. Ampak kjer je volja, tam je tudi pot,« pravi 27-letnik in doda: »Ne bojim se ničesar, ravno nasprotno, sem zelo sproščen in komaj čakam na dogodivščino. Najbolj se veselim spoznavanja novih ljudi in cele izkušnje, saj bo to nekaj novega zame.« Boris bi glavno nagrado v višini 50.000 evrov porabil za potovanja v eksotične kraje. Kot smo omenili, za Ljubljančana to ne bo prvi šov. Leta 2022 smo ga spoznali v drugi sezoni oddaje Exatlon.

Boris je med drugim nastopal v videospotih. FOTO: AGEnCIJA EKSKLUZIVNO