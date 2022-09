Šeruga Zvone: pomagajte mu izbrati fotografijo za naslovnico nove knjige

Svetovni popotnik Zvone Šeruga, ki je trenutno v Namibiji, je na svoji facebook strani naznanil, da gre 10. knjiga, ki bo njegov življenjepis, oktobra v tisk. Ker še ni izbral naslovne fotografije, je svojim sledilcem dal možnost, da mu pomagajo izbrati med desetimi slikami.

»Deset možnosti sem izbral. Nekatere stare, zjagane in neostre, a nič zato, tudi moje življenje ni več letošnja svežina - saj si me ne želite pod studijskim reflektorji in s pogledom, polnim življenjske modrosti in dolenjske šmarnice, uprtim nekam v prst fotografa tam zadaj v temi, drži? Ker ni šanse! Povejte, katera od teh desetih fotk vam najbolj pritegne pogled? Ali opiše mene? Ali izvleče denar iz vaših žepov? Ampak ne se zastonj mučit, bognedaj - iz vseh predlogov bom na koncu povsem na slepo (ne goljufam, prisežem!) izbral enega, ki bo dobil nagrado: knjigo s podpisom, jasno! Pa največ za dve številki se lahko odločite, velja?«

Številko fotografije, ki vam je najbolj všeč, lahko Zvonetu sporočite na njegovo facebook stran in si prislužite novo knjigo, brez dvoma polno vtisov z nešteto potovanj.

FOTO: osebni arhiv

FOTO: osebni arhiv

FOTO: osebni arhiv

FOTO: osebni arhiv

FOTO: osebni arhiv

FOTO: osebni arhiv

FOTO: osebni arhiv

FOTO: osebni arhiv