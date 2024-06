Senidah razkrila podrobnosti druženja z Lepo Breno. »Zaradi nje sem skoraj zamudila let«

Senida Hajdarpašić je napovedala samostojni koncert v Beogradu 30. avgusta na stadionu Tašmajdan in v preteklih dneh za lokalne medije spregovorila o številnih temah. Slovenska pevka je razkrila, da še vedno ohranja stike z Lepo Breno, s katero se je lani tudi pomerila na glasbenem tekmovanju v Beogradu, kjer so oboževalci ponoreli.

»Pred kratkim me je poklicala, ko je imela koncert v Sarajevu. Štiri dni sva se družili, skupaj sva tudi leteli. Fascinantno mi je, da ona, ki je tako velika zvezda, po potni kontroli ne gre naprej, ne sede v poslovni salon, ampak počaka na vse nas, na celotno ekipo. Lahko bi zelo enostavno odšla in rekla, sledite mi, ampak ne ... Počaka nas. Čudovita je,« je povedala Senidah.

Senidah in Lepa Brena FOTO: Dušan Petrovič

Če jo povabi Brena, se bo Hajdarpašićeva z veseljem odzvala povabilu na druženje na njeni jahti.

»Ravno sem se pogovarjala z njeno prijateljico, rekla mi je, da bo imela tudi Brena veliko dela, tako da morda iz tega letos ne bo nič. Lepo bi bilo, če bi se združili vsaj za en dan. Dovolj mi je en dan z njo. Res me napolni z energijo, ta njen smeh, vedno se imamo fajn! Tudi v kuhinji je prava gospodinja. Tisti dan, ko sem bila pri njej, sem skoraj zamudila let. Ni me pustila, jaz pa sem se preveč sprostila,« je povedala Senida, poroča informer.rs.

Kot sestri dvojčici. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

