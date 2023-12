Dončićeva mala hčerkica Gabriela je dobila tudi lastno pesem

Za Luko Dončićem so najlepši in najbolj čustveni dnevi v življenju. Prvega decembra se je namreč razveselil svojega prvega otroka, hčerke, ki sta jo z leto dni starejšo zaročenko Anamario Goltes poimenovala Gabriela. Štiriindvajsetletni košarkar je novico razkril na instagramu, kjer je objavil fotografijo iz porodnišnice, v zgolj tridesetih minutah pa je njegovo objavo všečkalo več kot pol milijona ljudi. Mnogi ob njegovi objavi niso skrivali začudenja, da je mlademu paru, ki se je 7. julija zaročil na Bledu, uspevalo prikrivati nosečnost vse do konca, prav vsi pa so našemu košarkarskemu asu iz srca čestitali.

Anamaria in Luka sta par od najstniških let. FOTO: instagram

Med prvimi se je oglasil eden najboljših košarkarjev vseh časov LeBron James, med komentatorji pa so se ob mnogih imenih iz Hollywooda našli tudi številni znani Slovenci in Slovenke, kot so radijec Denis Avdić, premier Robert Golob, podjetnica in vplivnica Hajdi Korošec Jazbinšek, pevka Alya, raper Challe Salle, Raay in Marjetka Vovk, članice skupine Bepop, košarkarja Zoran in Goran Dragić, pevka in voditeljica Darja Gajšek, oglasila pa se je tudi pevka Senidah.

Najbolj izvirni pa so bili fantje iz priljubljene skupine Fehtarji, ki so za Gabrielo spisali simpatično pesmico. »Devet mesecev nazaj Luka koš kariere je dal in tako mali Gabrieli je očka postal. Da Luka zmore in zna, to ve že ves svet, da bo znal še naprej, pa skrbel bo njegov cvet deklet,« so Fehtarji z domiselnimi rimami ob rojstvu Lukove prvorojenke poželi navdušenje.

Luka ob rojstvu prvorojenke ni skrival sreče in zadovoljstva.

Rojstvo hčerke je bil najlepši dan v njegovem življenju, je povedal. FOTO: instagram

Sicer pa se je mladi očka hitro vrnil na košarkarski parket in kljub porazu proti ekipi Oklahoma City Thunder ni skrival sreče in zadovoljstva, ki ga je preplavilo po rojstvu prvorojenke. Njeno ime, ki je španskega in italijanskega izvora, pomeni pa božja junakinja, je dal zapisati na rožnate košarkarske copate, s katerimi je navdušil svet.