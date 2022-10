Seksologinja se bori za sanjskega

V šovu Sanjski moški letos za srce postavnega Blaža Kričeja Režka tekmujejo izjemno zanimive posameznice. Med tistimi, ki so letošnjemu sanjskemu in gledalcem med prvimi padle v oči, je tudi Maja Grintal, Domžalčanka, ki izžareva prav posebno energijo in brez zadržkov govori o temah, ob katerih mnogi zardijo. Majo poleg športa in lepote, je trenerka košarke in vizažistka, izjemno zanimajo tudi osebna rast, seksologija, užitek in spiritualnost. Sama zase sicer pravi, da je raziskovalka seksologije, saj seksologije pri nas ni študirala, niti pri nas ni možnosti, da bi se v okviru študija poglobila v to področje.

Ko je sanjskemu moškemu razkrila, s čim se ukvarja, je pri njem vzbudila veliko zanimanja. FOTO: POP TV

»Vse se je začelo pred približno štirimi leti, ko sem neko nedeljsko popoldne na levi dojki zatipala veliko bulo in se močno prestrašila. Pojavilo pa se mi je tudi vprašanje, zakaj je ta bula nastala. Moje prepričanje je, da je vsako fizično stanje odraz našega notranjega stanja. In tako se je začelo moje poglobljeno potovanje raziskovanja sebe skozi duhovnost in spolnost,« pravi. Svoje znanje in izkušnje je Maja s širšo publiko začela deliti leta 2019. »Ko pomislim za nazaj, sem bila zelo radovedna in divja najstnica. Divja v smislu, da sem že takrat čutila ogromno količino seksualne energije in imela visok libido. Čeprav si tega nisem znala zares razložiti. Veliko sem prebirala (in tudi pisala) erotične zgodbice in se kasneje dobro spoznala tudi s pornografijo. In tako sem že od najstniških let svetovala prijateljicam glede spolnosti,« se spominja.

Svoje znanje in izkušnje je Maja s širšo publiko začela deliti pred tremi leti. FOTO: INSTAGRAM

Spolnost, odnosi, predvsem ženski orgazem, so še danes tabu tema, ob kateri mnoge ženske zablokirajo, moški pa zardijo ali se navihano hihitajo. A Majine izkušnje so večinoma pozitivne, obenem pa pravi, da je ob teh tematikah prisotno ogromno sramu, jeze in tudi žalosti. Ko je Maja sanjskemu moškemu razkrila, s čim se ukvarja, je pri njem vzbudila veliko zanimanja. In kot kaže, Blaž ni izjema, pravi, da tak odziv doživi pri večini.