Seks med menstruacijo? To je priznala slovenska pevka

Blaži menstrualne tegobe

Pevkiinsta za kanal joonglaa spregovorili o temi, ob kateri marsikateri postane neprijetno: mesečno perilo. Odgovorili sta na nekaj vprašanj, povezanih z menstruacijo. Nekatera so bila povsem splošna, druga pa sta ju spravila v zadrego. Eno od vprašanj se je glasilo, ali sta že imeli spolne odnose med menstruacijo. Medtem ko je Alya razkrila, da tega še ni počela, je Ula odgovorila pritrdilno. Dodala je, da je to počela bolj proti koncu, tako da močne krvavitve ni bilo več.Seksu med menstruacijo je naklonjenih čedalje več parov, priporočajo pa ga tudi strokovnjaki. Ženske prav tedaj doživljajo najmočnejše orgazme, poleg tega spolni višek blaži menstrualne tegobe, kot so denimo krči. Dobro pa je izbrati položaje, ki zagotavljajo največ užitkov in ustvarjajo najmanj umazanije. Več o tem smo pisali v tem članku. O razlogih, zakaj seks med menstruacijo ni slaba ideja, lahko preberete tudi na Mični