Miha iskreno: Rek 'seks, droge in rokenrol' je bil v naši družini še kako resničen

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na posebni slovesnosti v predsedniški palači vročil državna odlikovanja petim slovenskim glasbenikom. Še posebej je bil iskren ob prevzemu reda za zasluge sin citrarja Miha Dovžana Miha Dovžan ml., ki ni stopil po očetovih stopinjah in je danes uspešen poslovnež. Študiral je zgodovino in sociologijo kulture, do 30. leta pa delal tudi kot novinar na RTV SLO. V zahvali je pogumno spregovoril tudi o očetovi bolezni, demenci.

»Rek sex, drugs and rock 'n' roll je bil v naši družini še kako resničen. In mislim, da bi vam vsak izmed naših nagrajencev znal kaj povedati na to temo,« je povedal Dovžan ml. FOTO: Leon Vidic

Posebej za slovenskenovice.si je povedal, česar ne slišimo pogosto, in sicer kakšne so pasti zvezdniškega življenja uspešnih glasbenikov. »Zaradi temnih plati šovbiznisa oče ni pustil, da bi igral kateri koli inštrument. Med odraščanjem me je učil vseh drugih stvari, med njimi na primer tudi kako dobro brcniti žogo. Rek sex, drugs and rock 'n' roll je bil v naši družini še kako resničen. In mislim, da bi vam vsak izmed naših nagrajencev znal kaj povedati na to temo. Zvezdniški sij ima večkrat lahko negativen vpliv na odraščajočega otroka. Oče je po 20. letu, kadar je igral na nastopih, ne na snemanjih v studiih, takrat ni bilo nobenega problema, temveč pred nastopi v živo, moral zaradi treme spiti kozarec vina, da se mu niso tresle roke. Potem pa je šlo čez leta samo še naprej, saj razumete.«

V zahvali je pogumno spregovoril tudi o očetovi bolezni, demenci. FOTO: Leon Vidic

Prelomno leto

Leto 1973 je bilo za očeta še posebej prelomno. K sodelovanju pri filmu Cvetje v jeseni ga je povabil Urban Koder. Skladatelj izjemnega posluha za čutenje ljudi je napisal skladbo, ki so jo zlati prsti Mihe Dovžana ponesli v srce slehernega človeka te zemlje – in tam je ostala za vedno. Ta skladba je Dovžana na njegovi glasbeni poti najbolj zaznamovala.

Miha Dovžan s citrami pred leti. FOTO: Roman Šipić, Delo

Skupaj z bratom je napisal več kot 250 avtorskih skladb, zadnja glasbena leta pa je namenil slovenski narodni pesmi, največkrat v izvedbi Joži Kališnik, pevke Ansambla bratov Avsenik, pa tudi Ota Pestnerja in Ivanke Kraševec. Miha Dovžan je slovenski citrarski glasbi vtisnil neizbrisno sled. S citrami je iskal in našel svojo narodnozabavno vižo z osnovo v ljudski glasbi, ki čuti dušo in seže v srce. Za to se mu Republika Slovenija zahvaljuje z redom za zasluge.