Se spomnite Jolande Čeplak? Poglejte si njeno lepotno spremembo (FOTO)

Po slovesu od uspešne športne kariere se je nekdanja atletinjaposvetila prenašanju svojega bogatega znanja in izkušenj na mlade. Kar nekaj mladih športnikov iz okolice Celja je pod njenim mentorstvom doseglo odlične rezultate in osvajalo najvišja mesta na tekmovanjih. Je tudi mama dvojčicama, ki sta se rodili kot nedonošenki ter sta potrebovali veliko skrbi in fizioterapije, sta v letu 2020 začeli obiskovati prvi razred osnovne šole.​Jolanda se po končani karieri redkeje pojavlja v medijih, smo pa na enem izmed spletnih profilov opazili njeno lepotno preobrazbo, ki je navdušila številne oboževalce Čeplakove. Ob sliki pa je bilo zapisano: »Ni bila maturantka, je pa bila povabljena na maturantski ples 2020.«