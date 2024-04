Se je Dončić pobotal s svojo mamo? Poteza Mirjam Poterbin je zgovorna

Za slovenskega superzvezdnika Luko Dončića je uspešen teden, potem ko je bil minuli teden izbran za igralca tedna v severnoameriški košarkarski ligi NBA.

Na tekmi proti Houstonu, na kateri je Dončić s 47 točkami vodil Dallas do slavja (125:107), je za ekipo navijala tudi Dončićeva mama Mirjam Poterbin. Na družbenih omrežjih je delila fotografijo iz dvorane in dobila številne všečke.

S tem je še enkrat potrdila, da sta s sinom, kot kaže, zgladila odnose po »aferi Piksi«.

Pred slabima dvema letoma so mediji pisali, da je Mirjam že nekaj časa v ljubezenski zvezi s poslovnežem Borisom Požego, ki ga kličejo Pixi. In ne le to, nanj je prenesla del pravic za upravljanje blagovne znamke Luka Dončić. Natančneje, 40 odstotkov družbe. Na koncu se je izkazalo, da je Požega okradel Poterbinovo in nato septembra 2022 čez noč izginil.

Boris Požeg in Mirjam Poterbin. FOTO: Zaslonski Posnetek

Dončić se je takrat odločil tožiti svojo mamo in zahteval prenos blagovne znamke, ki nosi njegovo ime, nase. Zahteval je tudi, da se iz registra izbriše blagovna znamka Luka Dončić 7, ki je bila v lastništvu Poterbinove, saj je bila blagovna znamka ustanovljena, še ko je bil Dončić mladoleten. Dončić je pozneje tožbo umaknil in z mamo, ki je postala tudi babica mali Gabrieli, zgladil odnose, pišejo tuji mediji.