Še dva glasbenika v sladkem pričakovanju

Še dva znana slovenska glasbenika iz vrst narodno-zabavne glasbe bosta letos zibala. Veselo novico sta dolgo skrivala, zdaj pa sta tudi javno objavila, da bosta v prvih dneh novembra postala oče in mama, in to podkrepila s fotografijami.



Fotografiral ju je prav tako znani glasbenik Tadej Mihelič, sicer sin slavnega Franca Miheliča, ki je nedavno prejel medaljo za zasluge iz rok predsednika države Boruta Pahorja. Da se je Tadej iz studijskega mojstra prelevil tudi v fotografa, ni nič nenavadnega, saj so Miheličevi in zakonca Žlindra skorajda sosedje. Oboji so namreč doma v Sodražici, že od nekdaj pa jih povezuje glasba. Kot nam je zaupala bodoča mamica, po poklicu frizerka, veliko bolj znana pa kot pevka v Ansamblu Roka Žlindre, nosečnost poteka razmeroma brez večjih težav.



»Nisem imela tipičnih težav, kot so slabost, bruhanje ali glavobol, tako da mi je bilo to kar prihranjeno. Sem pa bila na trenutke malo bolj utrujena, tudi zasopihala sem se hitreje. Mi pa vsak dan prija čokolada,« nam prizna v smehu. In doda, da se je sicer trudila jesti tudi zdravo hrano, a se občasnim pregreham ni zmogla upreti. A četudi ji še posebej prija čokolada, kot je razbrati s fotografij, kakšnih odvečnih kilogramov med nosečnostjo ni pridobila. Za zdaj Barbara in Rok ostajata skrivnostna glede spola otroka, čeprav ga sama seveda vesta, saj ju je preveč mučila radovednost, da ne bi o tem povprašala. Imata pa za prvorojenca ali prvorojenko že ime, ki sta ga izbrala brez težav, čeprav o tem v preteklosti nista bila povsem enotna.



Zanimivo je, da sta veselo novico Barbara in Rok razkrila natanko na drugo obletnico poroke. Spomnimo, da sta tudi o skoku v zakonski stan molčala vse dotlej, dokler usodnega da nista dahnila na sanjskih Havajih 27. septembra 2019, in to po 13 letih zveze. In čemu ravno na Havajih? Ker sta se preprosto zaljubila v ta del sveta. In ko sta se na Havaje pred dvema letoma odpravila že tretjič, sta tam tudi s prstanom zapečatila svojo ljubezen. Da bo njuna zveza trdna, ne dvomi nihče, saj sta že pred tem prebrodila veliko tudi ne najbolj lahkih preizkušenj. Skoraj hkrati s poroko pa sta z ansamblom na radijske postaje poslala novo polko z naslovom Kaj pa vidva?, v kateri je govor o paru, ki je že več let živel na koruzi in so ju mnogi spraševali, kaj čakata …



In tudi Rok in Barbara sta bila vse do poroke pogosto deležna tovrstnih vprašanj. No, zdaj, po dveh letih zakona, pa bosta dobila otroka, kar bo brez dvoma pika na i. Junija letos sta se z ansamblom udeležila tudi snemanja oddaje Poletni pozdrav, ki jo je vodila Darja Gajšek. Mi smo izračunali, da je bila Barbara takrat že v petem mesecu nosečnosti, a tega ni bilo opaziti. Da bi bila mera polna, je Darja malo za šalo, malo zares Barbari in Katji Stenšak, pevki Prebrisanih muzikantov, ki so bili poleg Primorskih fantov gostje v takratni oddaji, naložila posebno nalogo. Odigrati sta morali partijo nogometa.



»Dejansko sem tisti fuzbal (smeh) res komaj odigrala in sem kar precej lovila sapo. Nošo sem pa sploh komajda še zapela,« nam je zaupala bodoča mlada mamica.

