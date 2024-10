Sašo Lendero so zmotila jajca: zdaj je zadovoljna, poglejte, kaj je dobila (FOTO)

Saša Lendero se je pred dnevi na Instagramu pritoževala nad jajci. Spraševala se je, zakaj so danes tako slabega okusa. Na tisto njeno objavo so se številni njeni sledilci odzvali s komentarji. Priljubljena slovenska pevka je po tisti objavi le prišla do takšnih jajc, ki so ji ponovno všeč.

»Končno imam v rokah prava jajčka! Pred dnevi sem ugotavljala, kako neprijeten okus in vonj imajo jajca iz trgovine in, da jih že zelo dolgo ne morem več pojesti z užitkom. Mnogi ste mi povedali, da jih - iz istega razloga - sploh več ne kupujete v trgovskih centrih, ampak poiščete domača jajčka. In danes sem na izletu na Krasu naredila prav to! In takoj ocvrla enega na oko. Jaaaa! To je ta okus iz mojega otroštva,« je zapisala in se obenem še zahvalila Veri, ki je očitno pripomogla k temu, da je ponovno prišla do jajc, ki so ji všeč.

Jajca so na vsakodnevnem jedilniku marsikaterega Slovenca. Eno samo jajce ponuja neverjetni nabor različnih vitaminov, mineralov in drugih hranil, ki imajo lahko pozitiven vpliv na naše možgane, srce, jetra in oči.