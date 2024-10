Saša Lendero se sprašuje: »Kaj je narobe z jajci?«

Saša Lendero je na družbenem omrežju Instagram objavila video z vprašanjem: Kaj je narobe z jajci?

»Včasih sem imela zelo rada jajca, se prav spomnim kot otrok, mi je bilo vedno jajc premalo in spomnim se tistega maza v rumenjak, tistega čudovitega okusa. Zdaj pa ne vem, kaj se dogaja, ampak tega okusa sploh ne najdem. In vsakič je videti moj krožnik tako, da obadva jajca ostaneta. Ta rumenjak smrdi. En takšen kemični vonj, ki nima nič zveze s tistim čudovitim vonjem jajca. Beljak je nekako v redu, je nevtralen. Rumenjak pa ima napačen okus. Vedno kupujem jajčka iz proste reje, ampak jih lahko uporabim le za palačinke, ker dam tri vanilji sladkorje notri.»

Pod objavo se se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Zato ker trgovinska jajca pridejo od kur, ki so pod stresom, pa ne sam to, 'futrajo' jih samo enolično z enimi in isti žiti. Kvaliteta na nuli. Kupite od kmeta, kjer vidite na lastne oči, da se kure sprehajajo po zeleni travi, da imajo ogromno prostosti v naravi, da lahko jejo vse, kar najdejo v naravi in da jih kmet 'futra' z ekološko hrano! Ta jajca so odličnega okusa, so najbolj zdrava in nasičena z vitamini in minerali. Obstajajo kmetje, ki imajo svoja jajca, da vam prodajo, ja, ampak so te kure zaprte v velikih skednjih in še nikoli sonca niso videle. Tako da se res prepričajte, da ima kmet kure zunaj in za njih lepo skrbi.«

»Saša, 2 kuri na vrt.«

»Mi imamo svoje kokoške in samo domača jem:). In ne smrdijo:). Kupljeni mi smrdijo. Žal.«

»Tudi meni niso kokošja jajca bog ve kaj, sploh odkar imamo doma gosko in okrog 30 jajc na leto od nje. Okus se sploh ne da primerjati, tako da jem jajca na oko samo kakšna 2 meseca na leto, samo gosja, drugače pa ne. Kokošja so se tudi meni zamerila ...«

»Se strinjam, prav ogabna so in smrdijo, kot tudi piščančje prsi v maloprodaji. Jajca in tudi meso je treba res kupovati direktno od preverjenih rejcev, ki jih dobavljajo kvalitetnim restavracijam - jaz sem npr. od bivšega lastnika dobre restavracije izvedel, kje so nabavljali piščančje meso, ki je pri njih vedno bilo res super. Tukaj ne bom objavljal kontaktnih podatkov tega podjetja, lahko pa ti jih prepošljem v ZS. Pa se nasvet: meso je priporočljivo marinirati v olivnem olju v hladilniku vsaj 12 ur pred pripravo.«

Preberite še: