Saša Lendero ne more verjeti besedam neke mamice: Je to normalno? (VIDEO)

Priljubljena pevka Saša Lendero je nedavno na družbenem omrežju tiktok delila svoje razmišljanje o modi otrok v vrtcih. V svojem značilnem iskrenem slogu se je odzvala na zapis ene izmed mam, ki je kritizirala druge starše, ker svoje otroke oblačijo v preprosta oblačila, kot so pajkice in trenirke.

»Ravnokar sem prebrala eno tako bedarijo ... Ena mama se je razpisala, da kako gleda zdaj otroke, v vrtcih itd., ki jih starši pošiljajo – nezaslišano – v pajkicah in trenirkah v vrtec, potem pa govorijo, kako jih imajo radi in da če bi jih imeli res radi, potem bi gledali na to, kako so oblečeni, saj ona in njene prijateljice svoje otroke oblačijo v Levi's, Burberry, Benetton in tako naprej; naštela je še kup znamk, ki jih jaz ne poznam,« je dejala v posnetku.

Saši se zdi pomembno, da otroci »uživajo in da se ne obremenjujejo, če pridejo domov povsem umazani z blatom, travo in vsem«.

Delila je tudi svojo izkušnjo z vrtcem in dodala, da je hvaležna, da je vrtec njenih otrok bolj »vaški«. »Jaz sem se pa spomnila ob tem, kako v našem vrtcu – tukaj na Brezovici je en bolj tak vaški vrtec, hvala bogu – so nam pa vedno rekli: 'otroci niso vaši okraski, oblecite jih tako, da vam ne bo škoda, da se stvari umažejo, raztrgajo, naj jim bo udobno'.«

Trpi, ko zagleda otroka v ...

»Jaz prav trpim, ko zagledam kakšnega otroka, ki je oblečen v tiste kavbojke, neke dizajnerske – lepe, drugače – ampak potem poskusi počepniti in se igrati z nekimi stvarmi, in tiste kavbojke ga zarežejo zadaj za koleni, cela ritka ven pogleda, skratka, povsem neudobno. In jaz se prav res sprašujem, ali starši res včasih svoje otroke vzamejo kot svoje modne dodatke? Meni se je zdelo najpomembneje, da so otroci 'komot',« je dodala.

»Da uživajo, da se ne obremenjujejo, če pridejo domov povsem umazani z blatom, travo in vsem.« Na koncu je Saša za mnenje vprašala svoje sledilce, ki so v razdelku s komentarji pritrdili njenim razmišljanjem.

»Moji dve 'tamali' sta vsak dan v trenirkah pa prevelikih puloverjih, mislim, da je udobje absolutno prioriteta,« je zapisala uporabnica. »Zato, ker imam rada svojega otroka, nosi v šolo in vrtec pajkice, da se počuti svobodno, prijetno in 'komot',« je dodala druga.