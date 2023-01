Saša Lendero in Miha Hercog: konec velike ljubezni

Petek, 13., velja za nesrečen dan, zagotovo pa je to dan, ki si ga bo naša priljubljena pevka Saša Lendero zapomnila za vse življenje. Na ta dan je javno oznanila, da se z glasbenim producentom Miho Hercogom razhajata po več kot dvajsetih letih razmerja in slabem letu zakona, v katerega sta skočila junija 2021.

Z Miho skrbita za 13-letno hčer Ario. FOTO: Osebni arhiv

»Težko mi je! Že nekaj časa mi je zelo težko. Boli bolj, kot se da povedati. Z bolečino in neskončno žalostjo, težo na duši in velikim kamnom v želodcu vam zdaj tudi javno sporočam, da sva se z Miho razšla. Ljubezen včasih zaide na razpotjih. Žalostno je in zelo težko, a videti je, da je tudi to življenje. Vsi izkusimo izgube. Moje življenje jih je bilo zadnjih nekaj let polno. Mnogo, mnogo prepolno! Moje srce je strto. Še vedno težko razumem in sprejmem, da se je najina pot končala. A pota človeškega srca so skrivnostna in mnogokrat nerazumljiva. Želim si verjeti, da ima vse v življenju neki smisel in pomen. Tudi trpki trenutki. Pravijo, da v njih rastemo. Kdo ve,« je svoje srce v ganljivi objavi na facebooku izlila Saša, ki upa, da bo tudi ona nekoč razumela, da se je njuna ljubezen končala.

Saša bo 6. avgusta praznovala okroglih petdeset let. FOTO: Osebni arhiv

Dolgo ni spregovorila, saj je potrebovala čas, da je sprejela stvari, kakršne so, ter tudi svojo in hčerkino bolečino, ki pride s koncem lepega in dolgoletnega razmerja. »Pa vendar pride trenutek, ko se je treba soočiti s tistim, s čimer te preseneti življenje. In kaj prinaša? Ne vem. Vem pa, da se bom pogumno in z dvignjeno glavo soočila z vsem, kar prihaja, saj sem in ostajam svoja in vaša levinja, ki ne gre na kolena,« je še zapisala Saša, ob tem pa dodala, da z Miho ostajata ljubeča in skrbna oči in mama njuni edinki Arii, poleg tega bosta še naprej poslovno sodelovala doma in v tujini. Po njeni objavi se je oglasil tudi Miha in priznal, da sta s Sašo preživela čudovitih 21 let.

»V tem času je bilo ogromno lepih trenutkov, pa tudi nekaj tistih malo bolj grenkih. Bila sva sorodni duši, ki gresta zdaj vsaka svojo pot. Vedno je tako, da lepši in polnejši ko je spomin, težja je ločitev. Ampak žal so življenje in nekatere osebne odločitve nepredvidljivi in nikoli ne vemo, kaj nam prinesejo,« je v objavi na instagramu iskreno zapisal Miha ter se nekdanji ženi zahvalil za nešteto lepih trenutkov in hčerko Ario, o kateri je povedal, da bo vedno ostala kraljica njegovega srca. Oba s Sašo sta še poudarila, da drugih izjav na temo ločitve in vsega, kar je povezano z njuno zasebnostjo, ne bosta več dajala.

Več o ločitvi Saše Lendero V Nedeljskih novicah, ki izidejo v četrtek, 19. januarja.