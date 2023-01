Po šokantnem razhodu se je oglasil Miha Hercog

Včeraj je na družbenih omrežjih odjeknila novica, da se priljubljena slovenska glasbenica Saša Lendero razhaja z možem Miho Hercogom. Slavni par je namreč dolga leta veljal za najbolj zaljubljenih na glasbeno zvezdniški sceni v Sloveniji, njuno romantično poroko leta 2021 pa je spremljala vsa Slovenija .

O zapisu pevke Šaške smo že pisali včeraj, med drugim je zapisala, da je njeno srce je zlomljeno, da še vedno težko razume in sprejme, da se je njuna pot končala ter da ostajava ljubeča in skrbna starša njuni Arii . Zdaj pa se je oglasil še Miha in na svojem Instagramu med drugim zapisal: »Bilo je prekrasnih 21 let. V tem času je bilo ogromno lepih trenutkov, pa tudi nekaj tistih malo bolj grenkih ... Bila sva sorodni duši, ki gresta zdaj vsaka svojo pot. Vedno je tako, da lepši in polnejši je spomin, tem težja je ločitev. Ampak žal so življenje in nekatere osebne odločitve nepredvidljive in nikoli ne vemo, kaj nam prinesejo ... Saša, hvala za nešteto lepih trenutkov in hvala za najlepše darilo, ki si mi ga dala. Najino prečudovito Ario, ki je in bo vedno kraljica mojega srca.«

Na koncu je tako kot Saša, s katero menda ostajata prijatelja, zapisal, da gre za zasebne zadeve in da ne bo dajal izjav oz. odgovarjal na vprašanja.