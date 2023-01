Znani Slovenci užaloščeni ob novici Saše Lendero

Ko je Saša Lendero na družbenih omrežjih podelila novico o razhodu z možem Miho Hercogom, so se pod zapisom usuli spodbudni komentarji sledilcev, ki lepi Saši stojijo ob strani.

Jani Pavec, Atomik Harmonik je zapisal: »Vse pride in gre … oba sta velika človeka … kmalu bo posijalo sonce za oba.«

Zlatko Dobrič, slovenski pevec zabavne glasbe, je z vrsto jokajočimi emojiji povedal, da čuti njeno bolečino, tudi simpatična voditeljica Stančka Šukalo ji je poslala velik in močen objem, ki ga Saša v teh trenutkih potrebuje. Boštjan DJ Vidy Vidmar: » »Fajterka moja, vse je za nekaj dobro. Vem, da ko ti je najtežje, takrat si najmočnejša!« Pevka Natalija Kolšek pa je zapisala: »Draga srčna Saša, vse dobro želim vam vsem trem, veliko ljubezni v življenju še naprej in silno moč, da prebrodite to življensko preizkušnjo, Naj trda koža odbija vsa strupena kopja privoščljivih ljudi. Samo najmočnejši zmorejo živeti iz srca. Mislim na vas in pošiljam veliiik objem.«