Šarec in Prebilič obtičala v Frankfurtu: poglejte, kako sta se zamotila med čakanjem (FOTO)

Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta je ta teden potekalo v Stasbourgu. Dogajanje se tja iz Bruslja namreč seli enkrat na mesec. Kot smo že poročali ta teden, naši evropski poslanci v Strasbourg potujejo na različne načine.

Marjan Šarec in Vladimir Prebilič sta se očitno tokrat vračala prek Frankfurta, in sicer z letalom. A ob prihodu na letališče ju niso čakale najboljše novice. Njun let je imel očitno zamudo. A politika se nista pustila spraviti v slabo voljo, namesto tega sta se raje odpravila na pivo.

»Če že ne letiva, si lahko vsaj enega privoščiva tukaj v Frankfurtu. Sploh ker nisva v šolskih prostorih in ni martinovo,« je ob fotografiji na facebooku zapisal Šarec.