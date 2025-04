Je v odnosu tudi njegova mama?

Da je kar precej moških maminih sinčkov, je splošno dejstvo, obstajajo pa tudi ženske, ki se jim dogaja enako. Kako vedeti, da je še vedno mama tista, ki ima zadnjo besedo?

Drugo mesto

Ko pokliče mama, je treba vse spustiti in ji prihiteti na pomoč. Ko je osamljena, ji je treba delati družbo in se z njo kam odpraviti. Ko potrebuje nove športne copate, potrebuje nekoga, ki ji bo znal svetovati. Zveni znano? Če se to dogaja vašemu partnerju, očitno niste vedno na prvem mestu, ker to že zaseda mama z vsemi svojimi željami, kar vam gotovo ne ustreza, a zavedati se morate, da je težava globoko zakoreninjena. Potrebovali boste veliko časa, da jo s partnerjem rešite, če je na to sploh pripravljen.

Tesnoba

Ko vaš partner v bližini mame postane tesnoben, napet ali morda nesramno odrezav, se lahko vprašate, kaj se dogaja. Očitno mu njena bližina povzroča nelagodje, kar je posledica dinamike njunega odnosa, seveda pa nanj vpliva slabo, ker očitno zadržuje svojo jezo, včasih pa celo sovraštvo. Če je partner podrejen mami, se zagotovo ne počuti dobro, zato se je treba težave pravilno lotiti in mu nuditi podporo.

Prijateljstvo

Obstajajo tudi ljudje, ki v mami vidijo najboljšega prijatelja, kar je lahko zelo spodbudno in vpliva na večjo samozavest, lahko pa vam daje posebno neprijeten občutek, da partnerjeva mama o vas ve vse, morda celo najbolj intimne skrivnosti. Zelo težko je takemu partnerju dopovedati, da dela nekaj narobe, a obstajajo zdrave meje intime in odnosa, ki bi jih moral spoštovati. Če tega ne more razumeti, se bo slej ko prej pojavilo vprašanje, kaj sploh lahko delite z njim.

Sovraštvo

Na partnerjevo življenje in tudi zvezo z vami lahko vpliva slab odnos z njegovo mamo, saj so to boleča, nerazdelana poglavja, ki jih človek težko prenaša. Takšen sovražen odnos je treba zdraviti, če sta obe strani lahko razumni, ni pa odveč, da obiščeta družinskega terapevta.