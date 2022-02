Sanjsko Carmen vrgli iz šova, oglasila se je sredi noči (FOTO)

Zvečer se je na instagramu oglasila Carmen Osovnikar, ki se je udeležila resničnostnega šova, o katerem za zdaj ostaja skrivnostna, je pa v srbsko-hrvaškem jeziku sporočila, da ima povedati eno zgodbo. »Ne boste verjeli, tudi jaz nisem. Mene bi bilo resnično sram.«

Pravi, da so jo za udeležbo prosili na kolenih. FOTO: Instagram

Sredi noči se je oglasila še iz postelje. »Zdaj je verjetno že jasno, da je bila Carmen v resničnostnem šovu, enem novem, posebnem,« je povedala. Kot je dejala, je hotela šov zapustiti, a ji tega niso dovolili. »Ampak očitno so hoteli dokazati, da morajo oni mene vreči ven, ker je to franšiza. Oni so me zdaj vrgli ven, ampak bomo videli, kdo bo koga vrgel ven,« pravi Carmen.

A svetlolasa Mariborčanka se ustavila. »Jaz res več ne vem, kje naj začnem, jaz bi vam rada vse povedala. To, kar se je danes zgodilo. "Fajt" med ženskami, smrad med ženskami, prostitucija, ku***,« je še dejala na koncu.

Nekaj ur prej je objavila tole. FOTO: Instagram

Carmen smo prosili za več informacij o dogajanju. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.