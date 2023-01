Sanjski moški sredi Ljubljane naredil zastoj

Toliko smeha na drsališču redko doživimo. Priljubljena pevka Rebeka Dremelj je namreč neizmerno uživala med drsanjem na Aleji Sky, še bolj pa sta se zabavali njeni hčerki Šajana in Sija.

Pevka nam je zaupala, da drsata že od mladih nog, zato jima gre odlično, sama pa v omenjeni aktivnosti zelo uživa, vendar drsa le, ko jo kdo drži za roko. Poudarila je, da so se zelo zabavale, smejale in igrale, saj gre za odlično drsališče, na katero se vedno znova radi vračajo. Poleg drsanja z veseljem še kaj pojejo in popijejo ter nakupujejo v več kot 120 trgovinah priznanih blagovnih znamk.

Rebeka Dremelj zelo rada drsa. FOTOGRAFIJI: ROBERT KRUMPAK

Na drsališču smo opazili še eno zvezdo, sanjskega moškega Blaža Kričeja Režka, ki je naredil pravi zastoj. Tam so ga namreč opazile številne oboževalke, ki so se želele fotografirati z njim in so se mu pridružile tudi med drsanjem.