Sanjski Gregor udaril po dekletih: »Lahko bi počakal do konca oddaje, preden pljuva po nas« (VIDEO)

Snemanje Sanjskega moškega se je zaključilo že konec marca, trenutno pa je šov v polnem zagonu na malih zaslonih. Vseskozi se pojavljajo ugibanja, za katero se je na koncu odločil, a na ta razplet bo treba še počakati. Je pa Gregor v pogovoru sizjavil nekaj, kar je tekmovalke spravilo v slabo voljo.»Vsakdo, ki me vidi, me vpraša, ali sem izbral sanjsko žensko. Pa človek božji ... Sanjski moški išče svojo partnerico, ne pa sanjske ženske. Pa nočem biti vzvišen. Druga stvar pa ... ne, to bo zelo grdo ... Se je tebi zdela notri kakšna sanjska?« je Bogatajevo vprašal Gregor. Ko se je ta le nasmejala, je dejal, da ga zanima njeno stališče, svojega pa da ne bo izrazil.Gregorjevo izjavo je na instagramu komentirala tudi, ki je rekla, da ji je sicer za to vseeno, a da bi lahko Gregor s takšnimi izjavami vsaj malo počakal. »Lahko bi počakal do konca predvajanja oddaje, preden pljuva po vseh. Ah, Čeglajček naš ...« Je pa prepričana, da je tako le pokazal svoj pravi obraz.Celotni pogovor si lahko ogledate na spodnjem videoposnetku.