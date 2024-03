Sanjska Kristina razkrila gnusna sporočila, ki ji jih pošiljajo moški (FOTO)

Tista, za katero smo mislili, da je ujela zadnjega sanjskega moškega, je delila zapis o tem, kako težko je biti ženska. Kristina Miler je na enem izmed družbenih omrežij objavila nekaj sporočil, ki jih je dobila od moških. Poimenovala jih je »tista nagnusna«. In njihova vsebina res ni spoštljiva do ženske, ki so ji jih poslali.

Med sporočili se jih večina nanaša na spolno občevanje, če napišemo stilno nevtralno.

Moški Kristini predlagajo seks in opisujejo, kako radi bi z njo skočili v posteljo.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Kristini ob takih sporočilih ni prijetno in počuti se nadlegovano. Po njenih besedah je namen objave teh sporočil, da opozori, s čim se morajo srečevati ženske in da pokaže, kako nekateri moški ne razumejo, da pošiljanje tovrstnih sporočil »ni v redu in moški nimajo pravice, da jih pošiljajo«.

»Začetek je spletno nasilje, kaj se zgodi, ko takšne osebe srečaš v živo,« se sprašuje Kristina in obenem opozarja vse, še posebej mlada dekleta, da so lahko take osebe zelo nevarne.