Sanjska drama se nadaljuje: Laura pravi, da se ji Gregor smili

Letošnji šov Sanjski moški je še pred koncem predvajanja oddaje poskrbel za številne drame in zaplete, ki ji zagotovo nismo pričakovali. Po koncu snemanja se je sanjski Gregor pošteno zameril nekaterim tekmovalkam, ki so na družabnih omrežjih začele pisati in govoriti o njem vsevprek. Ker se z njimi ni želel ukvarjati, jih je na družabnih omrežjih blokiral in zaključil z njimi. Pred dnevi nam je v telefonskem pogovoru dejal, da so otročje in da se njimi ne misli ukvarjati.



Ni pa sanjski Gregor edini, ki blokira tekmovalke. V bran ga je vzela zgovorna Štajerka Laura, ki je v podporo Gregorju blokirala Sandro Aleksić, Nino Savnik, Pio Gavrič, Kajo Casar in Anjo Širovnik. Kaj se je zgodilo, da jih je dala na 'hladno'? »Pa naj govorijo, da imamo otročje finte. Kar je pa preveč, je pa preveč. Malo se mi smili Gregor, s čim vse je imel opravka,« je zapisala Laura. Na njeno potezo se je že odzvala Sandra, ki je dejala, da je Laura ne mara zato, ker ji predstavlja ogledalo in v njej vidi vse tisto, kar sama nikoli ne bo. Auč.



Kaja pa je zapisala, da se sicer ne spušča v takšne drame, a je kar žalostno, da mora nekdo na instagramu objaviti, da je nekoga blokiral. Nina pa je dodala, da se ne misli odzivati na njene 'fore' in naj delajo dramo tiste, ki so bile zato v šovu.

Komentarji: