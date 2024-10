Sanjska Carmen odkrito: »Nisem pričakovala, da bom pri teh letih izvedela tako diagnozo«

Nekdanja tekmovalka resničnostnih šovov Sanjski moški in Vražje ženske Carmen Osovnikar je v preteklosti že razkrila, da ima hude težave s srcem, zaradi česar mora jemati zdravila. V začetku meseca septembra smo že poročali, da ji zdravila niso pomagala, zato so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor.

Zdaj se je sanjska Carmen odločila, da bo sledilcem sporočila, kako se počuti in kakšno je pravzaprav njeno zdravstveno stanje. Ker dobiva mnogo vprašanj o njenem počutju, se je odločila, da s sledilci deli svojo zgodbo.ž

Carmen Osovnikar je s sledilci delila svojo zgodbo. FOTO: Instagram, Zaslonski posnetek

»Mogoče lahko komu tudi tako pomagam, nisem pričakovala, da bom pri teh letih izvedela tako diagnozo, ampak poglejte ... Mogoče se kdo najde, ki ima isto težavo kot jaz in ne ve, da ima to, kar imam jaz, kar sem izvedela sedaj pri teh letih. Ampak pravijo, nikoli ni prepozno, ne in samo pozitivno moramo razmišljati za naprej.

Včeraj mi je sledilka napisala, kako to, da sem v vseh situacijah, ki se mi dogajajo zadnje čase, še vedno pozitivna, vedno nasmejana. Ja, res se trudim, da pozitivno razmišljam, odklopiti poskušam te stvari. Verjemite mi, tudi meni je včasih težko, tudi jaz se včasih zjočem doma, sploh ko zveš neke takšne stvari, je normalno, da ti ni vseeno, ampak je treba pozitivno razmišljati, iti naprej in verjeti v najboljše.

Lani poleti julija je mene to prvič doletelo in takrat so sprva mislili, da imam panični napad, ampak to ni popustilo in ponovno smo poklicali rešilca in postalo je jasno, da to ni panični napad. V bolnici so mi izmerili srčni utrip v mirovanju 160 in panika. Povedali so mi, da imam začetek aritmije, obliko atrijska fibrilacija, ki je znana kot najbolj nevarna aritmija, ker ponavadi pride do srčnega infarkta. Dobila sem tablete, ki naj jih vzamem samo takrat, ko dobim napad. Ne rabim jih redno jemati, ker imam začetek bolezni in sem še mlada. Lani se mi je še dvakrat ponovilo, vzela sem tableto in je bilo v redu. Letos pa so se napadi začeli pojavljati malo bolj pogosto. V začetku leta sem zato odšla v bolnico h kardiologu in dobila začasno terapijo. Ko sem tri dni zaporedoma zjutraj dobila napad, ko sem bila spočita, sem šla ponovno h kardiologu. Ker ne veš, kaj je vzrok napada niti kdaj ga boš ponovno dobil. In to povzroča strah.

Tablete sem jemala še vedno samo ob napadih, septembra pa sem imela res močen napad. 160 utrip v mirovanju in pritisk 100 skozi 60. Šla sem na samoplačniški pregled in doktor je ugotovil, kaj je z menoj, z mojim srčkom. Pokažem mu izvide in potem sledi šok. Dobesedno šok, ker tega nisem pričakovala, saj sem že bila pri kardiologu. Vi ste premladi za to bolezen, je rekel in potem sem izvedela, da imam že od rojstva na moje srčku napako. Bila sem popolnoma v šoku, panika, dihati nisem mogla. Potrebna bo operacija, in to čim prej, še letos. Normalno, da me je strah,« je v solzah sledilcem sporočila Carmen.