Sanjska Carmen v bolnišnici: tja so jo pripeljali z rešilcem (FOTO)

Nekdanja tekmovalka resničnostnih šovov Sanjski moški in Vražje ženske je v preteklosti že razkrila, da ima hude težave s srcem, zaradi česar mora jemati zdravila. Tokrat ji, kot pravi, zdravila niso pomagala, zato so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor.

Carmen je sprva objavila fotografijo iz bolniške sobe, zaradi česar so bili njeni sledilci zaskrbljeni. Pozneje jim je pojasnila, da je imela tako močno aritmijo, da je morala njena mama poklicati reševalce.

»Včeraj sem imela tako močno aritmijo – srčni utrip v mirovanju 157, pritisk 80/60. Običajno vzamem tableto in mi srčni utrip pade, tokrat pa sem vzela celo dve tableti in ni bilo nič bolje,« je zapisala.

V UKC Maribor so jo oskrbeli, zato je danes lahko že v domači negi. »Srčni utrip sem imela 145 kar šest ur. To me je povsem izmučilo in povsem sem brez moči,« je sporočila iz domače postelje.

Kot pravi, bo morala obvezno obiskati kardiologa, a glede na dolge čakalne vrste, se bo verjetno odločila za zasebnika.

Aritmija se ji vsake toliko ponavlja, je pred časom pojasnila in dodala, da ima aritmijo tudi njena mama.

"Ugotovili so, da imam začetek srčne aritmije in ker sem še dokaj mlada, so rekli, da mi bodo dali tablete, ampak samo za takrat, ko začutim, da mi bo srce začelo spet neenakomerno biti,« je ob diagnozi povedala.

Pojasnila je, da so ji v bolnici razložili, da je to posledica hitrega in stresnega življenja, ki je danes del našega vsakdanjika. »Saj veste, moje življenje je kar stresno,« je dodala.