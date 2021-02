Sanja Grohar o svoji službi: Preoblačim se tudi na straniščih

je ena izmed tistih slovenskih misic, ki je svojo prepoznavnost zelo dobro unovčila. Na slovensko sceno je stopila pred šestnajstimi leti, ko je uradno postala najlepša Slovenka. Preizkusila se je v glasbenih vodah in kot voditeljica. Pred leti se je s partnerjem preselila v London, kjer se je začela udejstvovati kot modna blogerka. Postala je tudi mamica in ena izmed najbolj prepoznavnih slovenskih vplivnic. Na družabnih omrežjih ima nekaj manj kot 89 tisoč sledilcev.Ko smo že pozabili, da je pred davnimi leti v rokah držala mikrofon, je presenetila. V novi oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko je na komercialni televiziji presenetila širno Slovenijo. Preoblečena v čebelo je prepevala suvereno, kot kakšna uveljavljena pevka.Povabili so me in najprej nisem bila prepričana, ker sem si vzela odmor, vendar se je izkazalo za eno boljših izkušenj. Res sem uživala.Ja in ne. Na splošno sem bila zelo sproščena in neobremenjena. Verjetno mi je življenje v Londonu dalo drugačno energijo. Malo pozitivne treme pa je bilo, preden sem stopila na oder. Ampak čim se je nastop začel, je trema šla in sem samo uživala. Bolj sem bila osredotočena na to, da ne bi padla, saj se skozi masko skoraj nič ni videlo.Odzivi so bili neverjetni. Ne vem, ali sem pričakovala kaj takšnega. Od sledilcev na instagramu, kamor se je usulo na stotine sporočil, ter od medijev. Priznam, da sem mislila še počakati, vendar zdaj po koncu oddaje Kdo si ti in tolikih sporočilih, naj se vrnem, razmišljam, da bi začela delati pri novi skladbi. Sicer moram najprej najti pravo ekipo.Zaradi bloga ter instagrama veliko sodelujem s hoteli in tudi tokrat smo imeli službeno ter dopustniško na koncu. Čudno je bilo potovati, ker ne veš, kaj pričakovati. Moram reči, da je bilo na koncu vse v redu.Najina odločitev za selitev nazaj ni bila povezana z brexitom ali s covidom. Midva sva dobila potrdilo, da se za naju nič ne spremeni in lahko normalno delujeva v UK. Covid pa tudi ni vplival na najini službi, v bistvu sva bila še bolj zaposlena, saj je večja porast pri nakupih na spletu.Mislim, da se mi sploh ne moremo primerjati s tujimi vplivneži. Oni resnično živijo razkošna življenja. Razsipen je nekdo, ki pretirano porablja dobrine. Dvomim, da je v Sloveniji instagram na takšnem nivoju, da bi lahko kdo pretirano razsipal dobrine. Ne razumite narobe, je dobro plačana služba. Ampak v tej službi ne odideš domov ob 16. uri, ampak delaš ves dan. Ne glede na to, kdaj pride mejl, ne glede na to, a si na dopustu ali si bolan. Seveda je prednost ta, da si sam svoj šef in si nekako poskušaš razporediti urnik. Ljudje vidijo predvsem lepo sliko na instagramu, vendar moram poudariti, da se za to sliko skriva ure in ure dela. Zame je to pomenilo vstajanje ob 5h zjutraj, da sem prišla na lokacijo, kjer ne bo gneče. Uro vožnje v eno smer. Preoblačenje zunaj na mrazu, na straniščih kavarn. Ura vožnje nazaj, obdelava slike, videa ... za eno sliko. Torej si vse od fotografa, stilista, maskerja, frizerja, marketinška agencija, model itd.Ko imaš otroka, je pa ves proces toliko težji.Pripravljam nove kose za svojo blagovno znamko TCMBB. Komplet, ki bo ujemajoč za mamice in otroke, sicer ga bodo nosile lahko tudi ženske, ki niso mamice. In pa instagram, snemanje novega komada ...