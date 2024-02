Vsestransko nadarjena Salome jo je očarala (Suzy)

Z monokomedijo Iznenada Salome je avtorica in igralka do solz spravila že ogromno Slovenk in Slovencev. V dvorani se med občinstvom pogosto znajdejo tudi njeni prijatelji iz časov, ko je začela tlakovati svojo profesionalno pot. Med njimi sta bila Irena Vrčkovnik in oče elektronske glasbe Uroš Umek. Pevka je priznala, da jo je vsestransko nadarjena Salome očarala na odru, po nastopu pa jo je po dolgih letih stisnila v ljubezniv objem. S komplimenti ni skoparil niti slavni didžej, ki si je standup kabaret ogledal v družbi soproge Senke.

Irena je komaj čakala, da bo dolgoletno prijateljico stisnila v objem. FOTO: osebni arhiv/facebook

Vsi so svojim sledilcem na družbenih omrežjih toplo priporočali ogled zabavne, a tudi čustvene predstave. Turnejo po Sloveniji nadaljuje v Novem mestu, Ilirski Bistrici, ljubljanskem Zalogu, Litiji, Tolminu in drugod po naši lepi deželi.