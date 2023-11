Veselje Salome: Dobrodošla, Frida! (Suzy)

Eno leto je minilo, odkar je Salome izgubila psičko Kaly. Obdobje žalovanja jo je za nekaj časa odvrnilo od ideje, da bi postala ponosna lastnica novega hišnega ljubljenčka.

Vendar je globoko v sebi vedela, da ne zmore brez puhastega objema ljubkih živalic. In tako si je izbrala majhno belo kepico. Čivava je dobila ime po njeni najljubši umetnici in prvem portretu, ki ga je naslikala. Frida se je takoj udomačila, po umirjenosti in prisrčnosti pa je na mah podobna predhodnici.

»Sploh ne morem verjeti, da je tako nezahtevna. Rada se stiska in ima skoraj enake navade, kot jih je imela Kaly. Včasih občutim, kakor da se je moja prejšnja psička reinkarnirala,« je presrečna igralka, ki po predstavi Iznenada Salome komaj čaka, da pride domov k svoji lepotički.