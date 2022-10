Sabina Senčar iskreno: Ko nekoga ljubiš, spoznaš strah

Volilna kampanja za predsedniške volitve je v polnem teku. O tem, kakšne poglede na družbeno in politično dogajanje imajo predsedniški kandidati, je bilo že veliko povedano, mi pa smo jim zastavili nekoliko bolj osebna vprašanja: med drugim, kaj znajo skuhati in kdaj so se prvič zaljubili. Objavljamo šestega v seriji intervjujev s predsedniškimi kandidati.

Ginekologinja Sabina Senčar pravi, da obožuje francoske filme, priznava pa tudi da se včasih »krega z glasbo« v avtomobilu.

Kakšno glasbo poslušate v avtu?

Navadno poslušam glasbo, ki jo imam zbrano na svojem telefonu. Imam lepo zbirko pesmi po svojem okusu. Včasih pojem, včasih preskakujem pesmi in iščem prave. Od razpoloženja odvisno, če se kregam z glasbo ali v njej uživam.

Vaša najljubša knjiga?

Knjig in filmov imam veliko najljubših, predvsem knjig. Vedno mi pade na pamet zadnja, ki mi je postala najljubša. Letos sem prebrala vse knjige Irene Štaudohar in takoj so postale moje najljubše. Sicer mi zdajle pade na pamet Abraham Verghese: Cutting For Stone in Chimamanda Ngozi Adichie: Half of a Yellow Sun.

Kaj pa film?

Obožujem francoske filme. Glas družine Belier ali Počitnice v divjini ter še mnogi drugi. Doma se šalijo, da se ustavim in gledam, če samo slišim, da je francoski film.

Kaj je bila zadnja jed, ki ste jo skuhali za kosilo?

Testenine, na hitro, saj je sredi tedna. Zadnje čase imam malo časa za kuhanje.

Kdaj ste se prvič zaljubili?

Skoraj zagotovo v vrtcu. Ker sem bila vedno zaljubljena, je moja mama rekla, da sem zaljubljena v to, da sem zaljubljena.

Kaj ste mislili, da boste po poklicu, ko ste bili še otrok?

Neskončno sem si želela postati veterinarka.

Katera je vaša najbolj šibka točka?

Moja najšibkejša točka so ljudje, ki jih ljubim. Ko nekoga ljubiš, spoznaš strah.