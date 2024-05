Slavni filmski igralec je trezen že 39 let

Zvezdnik ​Alec Baldwin, ki je bil še nedavno del hollywoodske igralske smetane, že več kot dve leti životari zaradi hudih obtožb povzročitve smrti iz malomarnosti. On je bil namreč tisti, ki je oktobra 2021 med snemanjem vesterna Rja v rokah držal pištolo, sicer igralski rekvizit, iz katere je priletel čisto pravi naboj in ubil direktorico fotografije Halyno Hutchins. A to za zvezdnika nikakor ni prvo večletno težko obdobje, iz katerega ni vedel, kako – če sploh – se bo izvlekel.

Med snemanjem vesterna Rja se mu je življenje postavilo na glavo. FOTO: Via Reuters

Temačno poglavje svojega življenja je namreč pisal tudi pred dobrimi 40 leti, ko ga je v pekel, iz katerega skoraj ni našel izhoda, potegnil kokain. »Zelo veliko težavo z belim prahom sem imel dolgi dve leti. Užival sem ga prav vsak dan,« je priznal igralec in za boljšo predstavo dodal, da je v tem obdobju, iz katerega se je komaj izmazal, potegnil toliko nevarnega prahu, da bi z njim lahko naredil črto do Saturna in nazaj. »A to so tedaj počeli vsi. Kokain je bil kot kava.«

O odvisnosti ne govori rad

Da je bil v preteklosti zasvojen, je Baldwin priznal že leta 2017 v svojih knjižnih spominih Nevertheless. A čeprav je črno na belem zapisal, da se je boril tako z alkoholizmom kot z odvisnostjo od drugih omamnih substanc, se v te spomine nikoli ni rad vračal. »O tem ne govorim in razpredam pogosto. To temo načnem le tedaj, ko jo je smiselno načeti,« se mu je zdaj spet nekoliko razvezal jezik. Morda zato, ker vnovič ni v zavidljivi situaciji. In morda zato, ker je letos praznoval 39 let, odkar se je odločil za življenje. »Trezen sem 39 let. Moj prvi dan treznosti je bil 23. februar 1985.«

Kokainska mrzlica je igralca ujela, ko se je leta 1983 v lovu na igralski uspeh iz New Yorka preselil v Los Angeles. A je hitro spoznal, da je bila igralska meka tudi leglo drog, ki se jim je bilo skoraj nemogoče izogniti. Dve leti je vsak dan, izpustil ni verjetno niti enega samega, plaval v kokainski omami, nekoliko se je streznil šele, ko je zaradi prevelikega odmerka njegovo življenje obviselo na nitki. To je bila zanj budnica, da mora v svojem življenju nekaj korenito spremeniti.

18 MESECEV zapora grozi igralcu.

A vsaj sprva je eno zlo zgolj zamenjal za drugo, kokain je zamenjal za pretirano pitje. »Ker sem nehal jemati mamila, sem začel precej več piti. Opozorili so me, da se bo to najverjetneje zgodilo – in se tudi je.« Nazadnje je moral tudi steklenico postaviti v kot. »Drog ne pogrešam, a s pitjem je druga pesem. To pogrešam, saj rad kaj popijem,« je priznal.

Vedel je, da se mora odpovedati vsem pregreham, kar mu je uspelo tudi s pomočjo meditacije, ki mu je prinesla nekaj notranjega miru. A slednja se je v zadnjih letih izkazala za nadvse zahteven zalogaj, saj se mu po hiši mota sedem otrok, ki so se mu rodili iz ljubezni s Hilario. »Poskušam redno meditirati. A ko imaš v hiši sedem otrok, je to tako, kot bi skušal na letalu igrati namizni tenis. Skoraj nemogoče.«

A meditacijo bo zdaj verjetno krvavo potreboval, saj ga že julija čaka sojenje zaradi nenaklepnega uboja iz malomarnosti. Sicer že ves čas, vse od usodnega oktobra 2021, vztraja, da se je pištola sprožila sama od sebe in da ni vedel, da so v njej pravi naboji (uganka je tudi, kako so pravi naboji sploh prišli v pištolo), a bo to zdaj moral dokazati.

Prekleta pištola, za katero igralec trdi, da se je sprožila sama od sebe. FOTO: pisarna šerifa okrožja Santa Fe/Via Reuters

Lani so mu tožilci menda ponudili dogovor, po katerem bi jo ob priznanju krivde odnesel le s pogojno kaznijo in denarno globo, tudi da bi se ognili (verjetno medijsko precej odmevnemu) sojenju pred poroto. A igralčevi odvetniki na ponudbo niso odgovorili. Podrobnosti tega dogovora, ki bi moral ostati zaupen, so nato pricurljali v javnost, zaradi česar je tožilstvo ponudbo vzelo z mize.