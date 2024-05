Najstnik vihtel nož, policisti so ga ubili

Nasilje postaja žalosten del vsakdanjika v Avstraliji, poročajo tamkajšnji mediji. V zadnjem napadu je komaj šestnajstletni fant z nožem napadel naključnega mimoidočega na parkirišču, potem pa hotel obračunati še s policisti. Ti so se ga ubranili s strelom, žal, usodnim.

Najstnik je svojo žrtev zabodel v hrbet; ranjeni moški na srečo ni huje poškodovan, poročajo, strelna rana pa je bila prehuda za napadalca; v bolnišnici so ga razglasili za mrtvega. »V Avstraliji ni prostora za nasilni ekstremizem,« je po tragičnem razpletu povedal predsednik vlade Anthony Albanese.

Motiv napada še ni znan, pojavile pa so se navedbe, da naj bi se mladostnik radikaliziral na spletu. Bil je stari znanec policije in naj bi celo že tri leta sodeloval v programu za pomoč posameznikom, ki so se nagibali k ekstremizmu; podpora psihologov, pedagogov in verskih vodij je bila, kot kaže, zaman.

Po do zdaj znanih podatkih naj bi o svoji nameri obvestil policijo po telefonu, a je sporočil le, da bo zagrešil nasilno dejanje, podrobnosti o kraju in času je zamolčal. Kaj kmalu je policija prejela klic, češ da nekdo vihti kuhinjski nož na parkirišču v Willettonu, na obrobju Pertha, kjer je mladenič napadel naključnega moškega, starega okoli 30 let. Policija, ki je hitro prispela, ga je najprej poskusila onesposobiti z električnim paralizatorjem, a ker so bili neuspešni in ker se je mladenič namenil obračunati tudi z njimi, so ga ustrelili.

Spomnimo, nedavno je v predmestju Sydneyja med bogoslužjem, ki so ga prenašali v živo, 15-letni napadalec zabodel in ranil več ljudi, tudi škofa tamkajšnje Vzhodne asirske cerkve Mara Marija Emmanuela. Poškodbe na srečo niso bile smrtne, nasilneža pa so prijeli. Prav tako aprila v Sydneyju pa je 40-letni Joel Cauchi v nakupovalnem središču Westfield Bondi Junction povzročil pravi masaker: z nožem je ubil šest ljudi, še dvanajst jih je ranil. Morilca je nazadnje usodno ustrelila policistka.