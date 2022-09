Predsedniški kandidat Vladimir Prebilič nam je razkril, katera je njegova šibka točka

Konec septembra se bo tudi uradno začela volilna kampanja za novega predsednika republike. O tem, kakšne poglede na družbeno in politično dogajanje imajo predsedniški kandidati, je bilo že veliko povedano, mi pa smo jim zastavili nekoliko bolj osebna vprašanja: med drugim, kaj znajo skuhati in kdaj so se prvič zaljubili. Objavljamo prvega v seriji intervjujev s predsedniškimi kandidati.

Preberite, kaj nam je zaupal kočevski župan Vladimir Prebilič.

Kakšno glasbo poslušate v avtu?

Te dni sem res veliko v avtu, ko potujem po naši prelepi državi in spoznavam čudovite ljudi. Poslušamo predvsem glasbo slovenskih izvajalcev. Sodelavci so me nahecali, da kdaj kakšno tudi zapojem, tako da boste kmalu lahko na mojih spletnih družbenih omrežjih zasledili tudi naši izvedbo 'avto karaok'.

Vaš najljubši film? Kaj pa knjiga?

Knjiga: Ciril Kosmač – Balada o trobenti in oblaku.

Film: Zadnji dobri možje (angl. A Few Good Men).

Kaj je bila zadnja jed, ki ste jo skuhali za kosilo?

Dobrote na žaru za družino in prijatelje.

Kdaj ste se prvič zaljubili?

V 5. razredu, v sošolko Katjo.

Kaj ste mislili, da boste po poklicu, ko ste bili še otrok?

Učitelj zgodovine, vedno. Od 6. razreda naprej sem navdušenec in še danes sem učitelj zgodovine.

Katera je vaša najšibkejša točka?

Zbiranje stripov; res se jih je že ogromno nabralo.