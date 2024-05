Malček je več kot 100-krat osvojil goro (FOTO)

Na kmetiji Pri Mežnarju so že šestindvajsetič podelili priznanja in nagrade najvztrajnejšim pohodnikom, ki so se na Štefanjo goro vzpenjali vse od lanskega 1. maja do letošnjega 30. aprila. V vpisni knjigi se je v zadnjem letu znašlo kar 13.852 pohodnikov, spominske majice in medalje pa je prejelo 59 pohodnikov za sto- ali večkratni obisk. Osem pa jih je na vrh prisopihalo celo več kot 300-krat v enem letu! Najmlajši ima komaj leto Najbolj vztrajen, ki se je v zadnjem letu kar 357-krat podal na Štefanjo goro, je bil Franc Podbregar iz Adergasa; drugo in tretje mesto sta s 352 vzponi osvojil...