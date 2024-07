S to fotografijo s plaže Verbotnova (47) obnorela Hrvate: »Videti si bolje kot dekleta pri dvajsetih« (FOTO)

Poletje, visoke temperature in sonce so mnoge privabili na hrvaško obalo. Tudi naša pevka Natalija Verboten (47) je skočila v morje, da bi se ohladila. Na družbenih omrežjih je delila fotografije, na katerih pozira v nedrčku, izpostavila pa je tudi svoje bujne atribute, ki so le malokoga pustili ravnodušnega.

Hrvaški mediji poročajo, da je naša lepotica, kot so poimenovali Natalijo, najprej pozirala v morju, kasneje pa še na dvorišču kampa na Pagu. Kot kaže, uživa na poletnem dopustu, za vsako priložnost pa obleče nove kopalke.

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih. »Videti si bolje kot nekatera dekleta pri dvajsetih«, »Si kot lepa morska deklica«, »Lepotica«, so zapisali.

Vsestranska

Mimogrede, Natalija ima za seboj uspešnice, kot so Rdeči ferrari, Zate na Triglav, Dva policaja, Obriši sline, Pozabi me, Zapomni si. Svojo glasbeno pot je začela v narodnozabavni glasbi. Najprej v kvintetu Rokondo, nato pa v ansamblu Rosa. Kasneje se je podala v solo kariero in izdala samostojni album. Preizkusila se je tudi kot voditeljica, tako je bila več let na Televiziji Slovenija, leta 2019 pa je osvojila naziv najbolj fatalne Slovenke, poroča 24sata.hr.

