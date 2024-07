Natalija Verboten pošilja pozdrave z morja, in to v kopalkah! (FOTO)

Priljubljena slovenska pevka Natalija Verboten je na dopustu. Fotografija na enem izmed družbenih omrežij dokazuje, da uživa v poletju. Kot je razkrila, dopustuje v mobilni hiši v kampu Straško na otoku Pag, ki je zelo priljubljen med Slovenci.

Verbotnova pa ni razkrila samo svoje počitniške lokacije, ampak tudi svojo čudovito postavo. Fotografirana je namreč v kopalkah, ki poudarjajo njeno bujno oprsje in manekenske mere.

Navdušenje nad fotografijo so izrazili številni sledilci, ki so drug za drugim hvalili njen lepo vzdrževani stas. Da pa Natalije ne krasita le lepa postava in glas, je dokazala v našem podkastu, v katerem je razkrila marsikaj o sebi. Pogovor lahko poslušate tukaj: