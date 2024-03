Na POP TV presenetili z izbiro vremenarke: vam je znana? (VIDEO)

Natalija Verboten je ženska mnogo talentov. Poznamo jo kot pevko, voditeljico številnih prireditev, pred kratkim pa je predstavila tudi novo pesem Sijem, v videospotu je k sodelovanju povabila sinova Oskarja in Maxa.

Po poročanju 24.ur se je Natalija že dolgo želela preizkusiti v vlogi napovedovalke vremena, saj je to po njenih besedah na prvi pogled videti zelo preprosto. Ob tem se je seveda zavedala, da so za to zaslužni predvsem voditelji, ki profesionalno opravijo svoje delo. Na POP TV so ji uresničili željo, tako smo imeli gledalci priložnost videti pevko tudi v vlogi vremenarke, pri čemer se je odlično izkazala.

Kako, si lahko ogledate tukaj.

Najprej so bili na vrsti ozvočenje in osnovni napotki. Potem je bila pripravljena. In akcija se je začela. Natalija je delo opravila kot rojena vremenarka, popolnoma profesionalno, brez napake, in tega smo poslušalci pri njej že vajeni.

